Oyuncu Meltem Miraloğlu 81 yaşındaki Amerikalı Patrick'ten boşandı

Oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl yerleştiği Amerika'da kendisinden tam 48 yaş büyük 81 yaşındaki Amerikalı Patrick ile nikah masasına oturmuştu. Çift cephesinden beklenen haber geldi...
Oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl yerleştiği Amerika'da kendisinden tam 48 yaş büyük 81 yaşındaki Amerikalı Patrick ile nikah masasına oturmuştu. Çift cephesinden beklenen haber geldi...
İddiaya göre; Meltem Miraloğlu Kasım ayında dünyaevine girdiği Amerikalı eşinden boşandı. Miraloğlu, evliliğin bitmesine dair iddiayla ilgili şimdilik sessizliğini koruyor...
Miraloğlu boşandığı iddia edilen eşiyle çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi görmüştü.
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