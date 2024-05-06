PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024, 16:04 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 16:04

İşte Benim Stilim yarışmacısı Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümü hakkında flaş gelişme: Mezarı açıldı! Katil sevgilisi mi?

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile ün kazanan Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölü bulunduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.Taktaş, memleketi Adana'da toprağa verilirken, ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi A.C.F. hakkında ise soruşturma başlatıldı. Taktaş Ailesi'nin kızlarının mezarının açılmasını talep etmesi üzerine bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın (28) Adana'daki mezarı, ailesinin başvurusu üzerine otopsi için bugün açıldı. Taktaş'ın çıkarılan cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yağmur Taktaş'ın ailesi, avukatları aracılığıyla, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia etikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

Yağmur Taktaş'ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü. Yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD'de hem Türkiye'de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu" dedi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

Taktaş ailesi, bu şüphe üzerine avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp Türkiye'de de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle bugün Taktaş'ın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrine gidildi. Savcı, polis ve avukatların gözetiminde Yağmur Taktaş'ın cenazesi ekipler tarafından kabrinden çıkarıldı. Ardından Taktaş'ın cenazesi, tabuta konulup cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada açıklama yapan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şu anda Adana Adli Tıp Kurumu morgunda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz" diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
''Fındık Kurdu'' Berna Karagözoğlu büyüdü! Sibel Can ve Pınar Altuğ’un gözdesi şimdi 24 yaşında... “Çok güzelleşmiş”
06.05.2024Pazartesi
2 çocuk annesi Ceyda Düvenci incecik oldu! Önce bikiniyle sonra mini spor taytıyla paylaştı! "Kim der 47 yaşında"
06.05.2024Pazartesi
Yalı Çapkını'nda akıllara durgunluk veren çekim hatası! Meğer ölümcül hastalığı olan Seyran değilmiş...
06.05.2024Pazartesi
Kemal Sunal'lı Fatma Girik'li Postacı filminde inanılmaz hata! Yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer bunca zaman kimse anlamamış...
06.05.2024Pazartesi
Oryantal Asena son haliyle sosyal medyayı salladı! Yeni imajını gören şaştı kaldı
05.05.2024Pazar
Bunlar da Var
Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde dehşet! Okulda atılan öğrenciden okul müdürüne silahlı saldırı! Kurşun yağdırdı! 02:47
Yer: Eyüpsultan! Okulda atılan öğrenci okul müdürüne kurşun yağdırdı!
07.05.2024Salı
ATV CANLI İZLE I Beşiktaş – Ankaragücü maçı 🏆 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI ŞİFRESİZ NAKLEN FULL İZLE 03:29
Beşiktaş – Ankaragücü canlı izle
07.05.2024Salı
Seda Sayan’ın en yakını Esra Özmen’den şaşırtan itiraf: “Onunla yaşamak her babayiğidin harcı değil” 00:44
Seda Sayan’ın en yakınından şaşırtan itiraf!
07.05.2024Salı
Özgü Namal’ın kızı ve oğluna bakın! İlgi odağı oldular! “Oğlan annesinin kopyası...” 00:25
Özgü Namal’ın sır gibi sakladığı kızı ve oğluna bakın!
07.05.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA