Ebru Gündeş hakkında flaş iddia! Yaşar İpek'ten önce Cengiz İmren'in evinde kaldı! Magazin basını bomba aşk skandalları iddiaları ile çalkalanıyor. Yaşak İpek'le adı aşk dedikoduları arasına karışan Ebru Gündeş'in bu kez de yine Seren Serengil'in eski sevgilisi Cengiz İmren ile anıldı. Bir magazin programına bağlanan Seren Serengil'e konular sorulunca Serengil açtı agzını yumdu gözünü. Serengil, “Benim eskilerimde ne var bilmiyorum. Çok kıymetli oluyor benden sonra herkes. Ebru Gündeş ile ilgili ise o tarihten sonra bir daha hiç konuşmadım. Hadise de onun kocasını aldı zaten" yanıtını verdi.