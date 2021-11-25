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Oyuncu Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'tan evlilik açıklaması

Oyuncu Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'tan evlilik açıklaması
25.11.2021 14:42
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Oyuncu Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, adım adım mutlu sona gidiyor. Evlenmeye sıcak baktığını söyleyen Sokullu, “Böyle bir şeye karar verirsek, uygulamaktan kaçınmayız” diyerek evlilik sinyali verdi.

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Birkan Sokullu, önceki akşam sevgilisi Eda Gürkaynak'la Arnavutköy'de bir araya geldi.




Mekandan erken ayrılan Eda Gürkaynak, "Benim yeni bir projem var, ikinci el bir pazar yeri yatırım sürecindeyim, o yüzden yoğunum" dedi.




İlişkileri hakkında konuşan sosyetik güzel, evlilikle ilgili "Bu işler hayırlısı, her şey iyi gidiyor. Mutluyum. Acelemiz yok.Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Gayet iyi anlaşıyorlar" dedi.




Sevgilisinin arkasından mekandan ayrılan Birkan Sokullu ise "Güzel giden bir ilişkimiz var. O da benim ailemi tanıyor, bu çok güzel bir şey. Eda sayesinde evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız" diyerek evliliğe sıcak baktığını söyledi.

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