Haberler Magazin Videoları Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'sinin kızı o ünlü oyuncu çıktı gören inanamadı! Meğer Hülya Darcan'ın kızı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'sinin kızı o ünlü oyuncu çıktı gören inanamadı! Meğer Hülya Darcan'ın kızı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'sinin kızı o ünlü oyuncu çıktı gören inanamadı! Meğer Hülya Darcan'ın kızı...
25.11.2021 15:12
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Perşembe akşamlarının tartışmasız lideri Bir Zamanlar Çukurova, ekran macerasına 4. sezonuyla devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana atv ekranlarının en sevilen işlerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, yayın hayatı boyunca oyuncu sirkülasyonu sağlayarak senaryoyu dinamik tuttu. Oyuncu kadrosuna sonradan katılan isimlerden biri de Hülya Darcan oldu. Bir Zamanlar Çukurova'ya Lütfiye Duman karakteriyle katılan Hülya Darcan, diziye de yeni bir soluk getirdi hem de ustalığını kattı. Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan hakkında araştırma yapanlar kızının kim olduğunu görünce şaştı kaldı.

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