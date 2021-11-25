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Kanser tedavisi gören Şimal’in sağlık durumunda yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

Kanser tedavisi gören Şimal’in sağlık durumunda yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu
25.11.2021 14:10
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Kanser tedavisi gören Şimal’in sağlık durumunda yeni gelişme! Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, geçen yıl yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bir süredir ve radyoterapi tedavisi gören ünlü şarkıcı, geçen haftalarda ameliyat olmuştu. Bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sevenlerini sık sık bilgilendiren Şimal’den güzel açıklama geldi. Şimal, paylaştığı video ile müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

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Ünlü şarkıcı Şimal, geçen yıl yapılan biyopsinin ardından kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

"DIŞIMI SÜSLERKEN İÇİMİ UNUTMUŞUM"
Bir süredir kemoterapi gören ünlü isim, "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" demişti.

NİŞANLISINDAN DESTEK
Hastanede tedavisi süren şarkıcı Şimal'i nişanlısı Necati Arıcı ise şarkıcıyı bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

MÜJDELİ HABER GELDİ!
Ünlü sanatçı Şimal, bugün sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Takipçilerine müjdeyi veren ünlü sanatçı, "Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti. Beyza hocam söylemişti ama patoloji sonucunu bekliyorduk. Patoloji sonucumuz geldi. 'Tertemiz' " diye konuşarak sevincini dile getirdi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da şarkıcının paylaşımına yoğun ilgi göstererek bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ŞİMAL KİMDİR?
Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

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