Kanser tedavisi gören Şimal’in sağlık durumunda yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı Şimal, geçen yıl yapılan biyopsinin ardından kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

"DIŞIMI SÜSLERKEN İÇİMİ UNUTMUŞUM"

Bir süredir kemoterapi gören ünlü isim, "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" demişti.

NİŞANLISINDAN DESTEK

Hastanede tedavisi süren şarkıcı Şimal'i nişanlısı Necati Arıcı ise şarkıcıyı bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

MÜJDELİ HABER GELDİ!

Ünlü sanatçı Şimal, bugün sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Takipçilerine müjdeyi veren ünlü sanatçı, "Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti. Beyza hocam söylemişti ama patoloji sonucunu bekliyorduk. Patoloji sonucumuz geldi. 'Tertemiz' " diye konuşarak sevincini dile getirdi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da şarkıcının paylaşımına yoğun ilgi göstererek bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu.