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Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? "Bu kadar değerli ve özlenen adam..."

Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor?
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Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıl dönümünde bir kez daha gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri, 17 yıl önce senaryo gereği hayatını kaybetmiş, gıyabında cenaze namazı kılınmış hatta gazetelere vefat ilanı verilerek mevlit okutulmuştu. Kurtlar Vadisi'nin ana karakteri Süleyman Çakır, ölümünün 17'inci yılında Twitter'da sevenleri tarafından anılıyor. 6 sezondur devam eden Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile her salı hayranlarına nefes kesen anlar yaşatan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Instagram'dan bir video paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.


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