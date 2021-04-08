Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? "Bu kadar değerli ve özlenen adam..."

Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdi ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştu. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştı. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası oldu. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evledi.