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Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? "Bu kadar değerli ve özlenen adam..."

Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıl dönümünde bir kez daha gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri, 17 yıl önce senaryo gereği hayatını kaybetmiş, gıyabında cenaze namazı kılınmış hatta gazetelere vefat ilanı verilerek mevlit okutulmuştu. Kurtlar Vadisi'nin ana karakteri Süleyman Çakır, ölümünün 17'inci yılında Twitter'da sevenleri tarafından anılıyor. 6 sezondur devam eden Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile her salı hayranlarına nefes kesen anlar yaşatan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Instagram'dan bir video paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.

08.04.2021 14:41 - Son Güncelleme: 08.04.2021 15:11
Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? Bu kadar değerli ve özlenen adam...

SÜLEYMAN ÇAKIR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Dizinin ana karakteri olan Süleyman Çakır'ın ölümü sonrası geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulan Süleyman Çakır, yeniden gündemde.

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Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? Bu kadar değerli ve özlenen adam...

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÇOCUKLUĞU
Çakır, küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştı.

Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? Bu kadar değerli ve özlenen adam...

Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpaladı. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştü. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüş ve annesi ile kız kardeşi açıkta kalmıştı.

Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? Bu kadar değerli ve özlenen adam...

Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdi ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştu. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştı. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası oldu. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evledi.

Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? Bu kadar değerli ve özlenen adam...

Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakterinin en yakın arkadaşı, Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı 'Polat Alemdar'dı. Süleyman Çakır, 2004 yılında yayınlanan 45'inci bölümünde, 'Cerrahpaşalı Halit' tarafından pusuya düşürülüp öldürüldü.