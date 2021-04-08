Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? "Bu kadar değerli ve özlenen adam..."
Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi paylaşımı! Süleyman Çakır geri mi dönüyor? Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıl dönümünde bir kez daha gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri, 17 yıl önce senaryo gereği hayatını kaybetmiş, gıyabında cenaze namazı kılınmış hatta gazetelere vefat ilanı verilerek mevlit okutulmuştu. Kurtlar Vadisi'nin ana karakteri Süleyman Çakır, ölümünün 17'inci yılında Twitter'da sevenleri tarafından anılıyor. 6 sezondur devam eden Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile her salı hayranlarına nefes kesen anlar yaşatan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Instagram'dan bir video paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.
Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpaladı. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştü. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüş ve annesi ile kız kardeşi açıkta kalmıştı.
Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdi ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştu. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştı. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası oldu. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evledi.