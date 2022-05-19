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Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...
19.05.2022 08:56

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Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, hem sesi hem yorumuyla yıllarca adından söz ettirirken özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak anılan sanatçı şimdi ise İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'a konuk olarak gündem oldu. 9 Ağustos 1958 tarihinde Edirne'de dünyaya gelen Ersoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Henüz 16 yaşındayken ilk evliliğini yapan sanatçının özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Muazzez Ersoy evli mi?", "Muazzez Ersoy kaç kez evlendi?" sorularının yanıtını aratırken sanatçının ikinci evliliğini yaptığı ve yalnızca 4 ay evli kaldığı oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Muazzez Ersoy'un eski eşi kimmiş...

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