Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Henüz 16 yaşındayken ilk evliliğini yapan sanatçının özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Muazzez Ersoy evli mi?", "Muazzez Ersoy kaç kez evlendi?" sorularının yanıtını aratırken sanatçının ikinci evliliğini yaptığı ve yalnızca 4 ay evli kaldığı oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.