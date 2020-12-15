Neslihan Atagül'ün erkek versiyonunu görmeye hazır mısınız? Neslihan ve kardeşi İlkay Atagül'ün benzerlikleri şaşılacak gibi

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine girdi. Doğal güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 27 yaşındaki Neslihan Atagül hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül'ü görenler şaşırıp kaldı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül, ağabeyi İlkay Atagül ile geçen martta ticarete atılmıştı. Kardeşler Nişantaşı'nda lokmacı açmışlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Neslihan Atagül ve abisinin benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün kardeşi İlkay Atagül...