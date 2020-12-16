Haberler Video Magazin Videoları 'Bir Zamanlar Çukurova'nın müdavimi Demet Akalın oyunculara övgü yağdırdı: Helal olsun

'Bir Zamanlar Çukurova'nın müdavimi Demet Akalın oyunculara övgü yağdırdı: Helal olsun

'Bir Zamanlar Çukurova'nın müdavimi Demet Akalın oyunculara övgü yağdırdı: Helal olsun
16.12.2020 08:28
Ana Sayfa 02:30
Ankara'da dehşet evi!
Ana Sayfa 02:15
CHP Böcek'i ölmeden mezara...
Ana Sayfa 02:02
Başkan Erdoğan'dan kritik...
Ana Sayfa 07:31
Alpaslan tüm gerçekleri...
Ana Sayfa 01:00
Galatasaray'da frikik...
Ana Sayfa 02:32
İstanbul'da akşam vakti kabus...
Ana Sayfa 00:49
GOL | Göztepe 0-1 Bursaspor
Ana Sayfa 00:33
GOL | Yeni Malatyaspor 4-0...
Ana Sayfa 01:01
GOL | Yeni Malatyaspor 2-0...
Ana Sayfa 05:22
Bakan Dönmez'den flaş açıklama
Ana Sayfa 02:44
60 yıllık esaret sona erdi!...
Ana Sayfa 16:08
Çocuklar koronavirüs aşısı...

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın müdavimi Demet Akalın, oyunculara övgü yağdırdı. Popçu, geçtiğimiz haftaya damga vuran sahnenin kamera arkasını paylaştı.


Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın müdavimi Demet Akalın, oyunculara övgü yağdırdı.

Popçu, geçtiğimiz haftaya damga vuran sahnenin kamera arkasını paylaştı.

Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova'nın deredeki sahnesini paylaşan Akalın, şöyle dedi: "Ne kadar zor şartlarda çekim yapıyorlar. Aldıkları reytingi sonuna kadar hak eden bir ekip. Helal olsun."


Züleyha ve Müjgan'ın derede ölümle burun buruna geldiği anlar, seyirciyi geçtiğimiz hafta ekrana kilitlemişti.



Dizinin kamera arkası, verilen emeğin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Magazin Videoları