Çukur dizi setinden skandal görüntüler ortaya çıktı! Koronavirüse davetiye çıkarıp canlarını hiçe saydılar. Show TV'de yayınlanan Çukur'un setinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan görüntüler vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Çukur yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz görüntüleri koronavirüse davetiye çıkaran cinsten!

Çukur dizi setinden skandal görüntüler ortaya çıktı! Koronavirüse davetiye çıkarıp canlarını hiçe saydılar. Show TV'de yayınlanan Çukur'un setinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan görüntüler vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. İşte Çukur setinden koronavirüse davetiye çıkaran o görüntüler...

Show TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Çukur'un setinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgının etkisi tüm ülkemizde yoğun şekilde yaşanırken, pek çok kısıtlama da virüsten korunmak için alınan tedbirler arasında yer alıyor.

Pek çok dizi ve sinema filmini de olumsuz etkileyen bu durumda reyting rekortmeni dizi 'Çukur'da tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Uçankuş'un haberine göre, yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.

HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARILDI

Kamyonun üzerinde saatlerce maskesiz bekleyen onlarca figüran Kovid-19'a davetiye çıkardı.

ÇUKUR KONUSU NE?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

'Çukur' dizisinin çekildiği İstanbul'un en eski semtlerinden Balat, dizi turlarıyla tarihi günler yaşıyor.

Tarihi Yarımada'da rengârenk evleriyle yerli ve yabancı turistlerin popüler gezi mekânlarından biri olan Fener Balat'ta artık 'Çukur' turizmi yaşanıyor. Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'a ev sahipliği yapan semt, dizinin hayranlarıyla dolup taşıyor. Balat'a gelenlerin semt sakinlerine sordukları ilk soru "Çukur nerede çekiliyor?" olurken bazı rehberler 'Çukur' turu düzenleyerek talebe cevap veriyor.