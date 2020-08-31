Müslüm Gürses'i Muhterem Nur mu öldürdü? Yunus Bülbül'ün iddiasına Muhterem Nur'un manevi oğlundan yanıt

31.08.2020 09:59

Muhterem Nur 20 Mart 2020 tarihinde, Müslüm Gürses'te 2014 yılında hayata gözlerini kapatmıştı. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur çiftinden ise geriye güzel anılar kaldı. Ancak Yunus Bülbül'ün geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur" sözleri, magazin dünyasını sarstı. İddia sonrası Yunus Bülbül'ün sözlerine tepkiler gecikmedi. Şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül'ün, Müslüm Gürses'i eşi Muhterem Nur'un öldürdüğünü ileri sürmesinin ardından Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un bir grup hayranı sanatçının mezarı başında bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Muhterem Nur'un manevi oğlu Taner Akkuş, "Biz kendisini özre davet ediyoruz. Eminim yargı mekanizması bu konuya duyarsız kalmayacaktır" dedi.