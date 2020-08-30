Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisinin en yakın arkadaşıyla! İkili sabaha kadar teknede...

30.08.2020 12:00

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı yönündeki haberleri geçtiğimiz günlerde doğruladı. Ayrılık sonrası hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ile dikkat çeken Şeyma Subaşı, Guido Senia'nın yakın arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İkili, İstanbul Boğaz'ında bir teknede düzenlenen partiye katıldı. Sabaha kadar süren partide koronavirüs tedbirlerinin alınmaması dikkat çekti. Guido ise yakın arkadaşıyla geçtiğimiz günlerde tatildeydi... İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve ayrıldığı sevgilisi Guido Senia'nın yakın arkadaşıyla yaptığı paylaşım...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından İtalyan organizatör Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamış, her fırsatta sevgilisinin yanına gitmesi ile sosyal medyada tepki almıştı. Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Subaşı, hakkında çıkan haberleri doğruladı.

Herkes ayrılığın nedenini konuşurken, Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ayrıldığı sevgilisi Guido Senia'nın yakın arkadaşıyla İstanbul'da bir tekne partisinde eğlenirken çekildiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta Guido'nun yanında tatilde olan arkadaşı, bu kez de Şeyma Subaşı'nın yanında...

Teknede sabaha kadar dans eden ikilinin videosu kısa süre içerisinde sosyal medya gündeminde yerini aldı.