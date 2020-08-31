31.08.2020 10:19

74 yaşındaki efsane sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, evli Tolga Bayar ile yasak aşk yaşamaya başladı. Gizli saklı buluşan ikili, önceki gece bir dostlarının doğum günü partisinde eğlenirken kameralara yakalandı.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, gönlünü evli bir işadamına kaptırdı... Babasının izinden giderek şarkıcı olan Tayfur, iddialara göre iki ay önce takım elbise satan evli Tolga Bayar ile tanıştı.

İyi anlaşan ikili, yasak aşka yelken açtı. Bugüne kadar İstanbul gecelerinde gizli saklı eğlenen çift, TAKVİM'e yakalandı.

Önceki gece sosyetenin uğrak semti Etiler'deki bir mekanda dostlarının doğum günü partisine katılan ikilinin oldukça samimi olduğu gözlendi.

32 yaşındaki Tuğçe Tayfur, yasak aşkıyla olan selfie'sini de sosyal medyada paylaşarak 'Pes' dedirtti...

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM