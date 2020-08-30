Müslüm Gürses'i Muhterem Nur mu öldürdü? Yunus Bülbül'ün iddiasına Muhterem Nur'un manevi oğlundan yanıt

"KENDİSİNİ ÖZRE DAVET EDİYORUZ"

Açıklama yapan Muhterem Nur'un Manevi oğlu Taner Akkuş, "Bugün burada bulunma sebebimiz, dün akşam talihsiz bir açıklama olması. Bildiğiniz üzere bir sanatçının sermayesi sanatı ve sesidir. Zaman zaman bazı sanatçılarımız gözden, gönülden düşer. Bu minvalde Yunus Bülbül isimli sanatçı dün akşam KKTC'de bir kanalda çıktı ve orada merhum Müslüm Gürses ve Muhterem Nur annemiz ile ilgili asılsız bir ithamda bulundu. Biz kendisini özre davet ediyoruz. Eminim yargı mekanizması bu konuya duyarsız kalmayacaktır" dedi.