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Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in oğlunu gören 'babasının kopyası' diyor! Aras bebek annesini solladı!

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in oğlunu gören 'babasının kopyası' diyor! Aras bebek annesini solladı!
17.11.2021 17:09
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Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in oğlunu gören 'babasının kopyası' diyor! Aras bebeğe bakın siz, annesini solladı herkes onu konuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda 2. bebeğine hamile olduğu iddiaları ile gündeme gelen başarılı sunucu, hafta içi her gün Atv ekranlarında Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sosya medyayı aktif kullanan Zahide Yetiş, eşi Cem Arısoy ve oğlu Aras ile karelerini de takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen Zahide Yetiş'in oğlu Aras bebeği görenler ise babasına benzetiyor.

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Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in oğlunu gören 'babasının kopyası' diyor! Aras bebeğe bakın siz annesini solladı herkes onu konuşuyor

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