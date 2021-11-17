Esra Bilgiç süper minisini giydi kitaplarıyla poz verdi! ‘Liseli’ yorumları havada uçuştu tarzı sosyal medyayı salladı

Esra Bilgiç süper minisini giydi kitaplarıyla poz verdi! Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızlara kazınan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Deri ceketinin altına giydiği süper mini eteğiyle verdiği pozları art arda yayınlayan Bilgiç, adeta sosyal medyayı salladı. Kitaplarıyla poz veren Bilgiç, "2 seneye mezun muyum" ifadelerini kullanırken sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncu "Liseli" yorumlarında bulundu. İşte Hukuk eğitimine devam eden Esra Bilgiç'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...