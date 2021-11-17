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Haberler Magazin Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in oğlunu gören 'babasının kopyası' diyor! Aras bebeğe bakın siz annesini solladı herkes onu konuşuyor

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in oğlunu gören 'babasının kopyası' diyor! Aras bebeğe bakın siz annesini solladı herkes onu konuşuyor

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in oğlunu gören 'babasının kopyası' diyor! Aras bebeğe bakın siz, annesini solladı herkes onu konuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda 2. bebeğine hamile olduğu iddiaları ile gündeme gelen başarılı sunucu, hafta içi her gün Atv ekranlarında Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sosya medyayı aktif kullanan Zahide Yetiş, eşi Cem Arısoy ve oğlu Aras ile karelerini de takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen Zahide Yetiş'in oğlu Aras bebeği görenler ise babasına benzetiyor.

17.11.2021 15:48 - Son Güncelleme: 17.11.2021 15:48
Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in oğlunu gören ’babasının kopyası’ diyor! Aras bebeğe bakın siz annesini solladı herkes onu konuşuyor

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in oğlunu gören 'babasının kopyası' diyor! Aras bebeğe bakın siz annesini solladı, herkes onu konuşuyor

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Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in oğlunu gören ’babasının kopyası’ diyor! Aras bebeğe bakın siz annesini solladı herkes onu konuşuyor

30 Ağustos Pazartesi 14.00'te Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane isimli program ile Atv'de yayın hayatına başlayan Zahide Yetiş, Instagrampaylaşımları ile dikkat çekiyor.

Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in oğlunu gören ’babasının kopyası’ diyor! Aras bebeğe bakın siz annesini solladı herkes onu konuşuyor

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen Zahide Yetiş geçtiğimiz haftalarda programda yeşil bir elbise tercih etti.

Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in oğlunu gören ’babasının kopyası’ diyor! Aras bebeğe bakın siz annesini solladı herkes onu konuşuyor

Zahide Yetiş'i görenler kısa sürede 'Zahide Yetiş hamile mi?' sorusunun yanıtını aradı. Yetiş'in karın bölgesinde oluşan potluk pafaları karıştırdı. Zahide Yetiş tarafından hamilelik iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in oğlunu gören ’babasının kopyası’ diyor! Aras bebeğe bakın siz annesini solladı herkes onu konuşuyor

Eşi Cem Arısoy ile mutlu evliliğini Aras adını verdiği evladı ile taçlandıran Zahite Yetiş, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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