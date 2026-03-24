Erol Köse'nin Ölümü Sonrası Şok Paylaşım: Muammer Ketenci Sessizliğini Bozdu

Magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Erol Köse, 16. kattan atlayarak hayatına son verdi. Bu sarsıcı ölümün ardından gözler, geçmişte Köse ile polemik yaşayan isimlere çevrildi. İlk ve en sert tepki ise ünlü moda tasarımcısı Muammer Ketenci'den geldi. Ketenci, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Erol Köse'ye olan öfkesini dile getirerek hakkını helal etmediğini açıkladı.

"Programında Terbiyesizce Konuştu, Kalbimi Kırdı"

Muammer Ketenci, videolu açıklamasında 14 yıl önce yaşanan bir televizyon programı krizine değindi. Erol Köse'nin kendisini programa davet etmek için "yalvara yakara" dil döktüğünü belirten Ketenci, yayında karşılaştığı tavırdan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle ifade etti: "Programında olmadık sorularla, terbiyesizce konuşmalarıyla benim çok kalbimi kırdı. Ben iki evlat sahibiyim, o konuşmaları hala içim elvermiyor söylemeye."

Pandemi Dönemindeki Karşılaşma: "Yüzüne Tükürdüm!"

Ketenci, yıllar sonra bir tesadüf eseri karşılaştıklarını ve Erol Köse'nin kendisinden özür dilemek istediğini iddia etti. O anları anlatırken öfkesi dinmeyen ünlü modacı, "Karşılaştığımızda benden özür dilemek istedi ama ben yüzüne tükürdüm. Seni Allah'a havale ediyorum dedim" diyerek geçmişteki hesabın kapanmadığını vurguladı.

"Izdırabını Öbür Tarafta Çeksin"

Vefat haberinin ardından "Allah rahmet eylesin" dese de hakkını helal etmeyeceğini net bir dille belirten Ketenci, sözlerini şöyle noktaladı: "Ona asla ve asla hakkımı helal etmiyorum. Öbür tarafta, hakkını helal etmeyen insanlarınki gibi benimkinin de ızdırabını orada çeksin. Videoyu internetten seyredin, bana hak vereceksiniz."

Sosyal Medyada Tartışma Yaratan O Video

Muammer Ketenci'nin bu çıkışı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri "ölünün arkasından konuşulmaz" diyerek tepki gösterirken, kimileri ise Ketenci'nin uğradığı haksızlığı dile getirmesinin doğal olduğunu savundu.