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Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e otobüste aşkını haykırdı!

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e otobüste aşkını haykırdı!
01.03.2022 00:04 - Son Güncelleme: 01.03.2022 00:10

OTOMATİK OYNAT

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2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2010'da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almıştı. 2020'de Han'a kavuşan çift, 2021'in Kasım ayında da Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Ergenç ile otobüste seyir halindeyken geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Korel'in "Benden uzağa oturarak bana alan tanıyor çünkü bana çok aşık" sözleri dikkat çekerken otobüste sarf ettiği sözler büyük ses getirdi. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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