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Merve Oflaz'ın dekolteli video paylaşımına tepki yağdı: “Az kalsın ön bölgesi görünecek”

Merve Oflaz'ın dekolteli video paylaşımına tepki yağdı: “Az kalsın ön bölgesi görünecek”
21.10.2022 16:03

OTOMATİK OYNAT

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Survivor ile adını duyurduktan sonra oyunculuğa soyunan ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Merve Oflaz, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla gündem oldu. Yeşil pantolonuyla boy gösteren Oflaz'ın kasık bölgesindeki dekolte birçok tepkiye neden oldu. Oflaz'ı gören Hande Sarıoğlu ise yaptığı yorumla arkadaşını beğendiğini dile getirirken "Az kalsın ön bölgesi görünecek, edepsizlik" şeklindeki yoruma kayıtsız kalmadı. İşte Merve Oflaz'ın eleştirilen tarzı ve Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya kullanıcılarına verdiği yanıtlar...

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