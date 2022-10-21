Merve Oflaz'ın dekolteli paylaşımına gelen o yoruma Hande Sarıoğlu'dan tepki: "Edepsizlik sizin yorumlarınız"
Survivor ile adını duyurduktan sonra oyunculuğa soyunan ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Merve Oflaz, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla gündem oldu. Yeşil pantolonuyla boy gösteren Oflaz'ın dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü. Oflaz'ı gören Hande Sarıoğlu ise yaptığı yorumla arkadaşını beğendiğini dile getirirken o yoruma kayıtsız kalmadı. İşte Merve Oflaz'ın eleştirilen tarzı ve Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya kullanıcılarına verdiği yanıtlar...
21.10.2022 00:09 - Son Güncelleme: 23.10.2022 12:23
Merve Oflaz, sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Yarışma sonrası oyunculuğa soyunarak ününe ün katan Oflaz, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazındı.