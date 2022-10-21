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Haberler Magazin Merve Oflaz'ın dekolteli paylaşımına gelen o yoruma Hande Sarıoğlu'dan tepki: "Edepsizlik sizin yorumlarınız"

Merve Oflaz'ın dekolteli paylaşımına gelen o yoruma Hande Sarıoğlu'dan tepki: "Edepsizlik sizin yorumlarınız"

Survivor ile adını duyurduktan sonra oyunculuğa soyunan ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Merve Oflaz, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla gündem oldu. Yeşil pantolonuyla boy gösteren Oflaz'ın dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü. Oflaz'ı gören Hande Sarıoğlu ise yaptığı yorumla arkadaşını beğendiğini dile getirirken o yoruma kayıtsız kalmadı. İşte Merve Oflaz'ın eleştirilen tarzı ve Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya kullanıcılarına verdiği yanıtlar...

21.10.2022 00:09 - Son Güncelleme: 23.10.2022 12:23
Merve Oflaz kasık bölgesindeki dekoltesiyle paylaştı! Tepki yağdı: “Az kalsın ön bölgesi görünecek” Hande Sarıoğlu harekete geçti

Merve Oflaz, sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

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Merve Oflaz kasık bölgesindeki dekoltesiyle paylaştı! Tepki yağdı: “Az kalsın ön bölgesi görünecek” Hande Sarıoğlu harekete geçti

Yarışma sonrası oyunculuğa soyunarak ününe ün katan Oflaz, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazındı.

Merve Oflaz kasık bölgesindeki dekoltesiyle paylaştı! Tepki yağdı: “Az kalsın ön bölgesi görünecek” Hande Sarıoğlu harekete geçti

Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Oflaz, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Merve Oflaz kasık bölgesindeki dekoltesiyle paylaştı! Tepki yağdı: “Az kalsın ön bölgesi görünecek” Hande Sarıoğlu harekete geçti

Pencere modasına uyan Oflaz, kasık bölgesinde dekolte bulunan yeşil pantolonuyla verdiği pozları art arda yayınladı.

Merve Oflaz kasık bölgesindeki dekoltesiyle paylaştı! Tepki yağdı: “Az kalsın ön bölgesi görünecek” Hande Sarıoğlu harekete geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken binlerce kişinin tepkisini çekti.

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