Merve Boluğur’un yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Acemi Cadı dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, ardından Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almıştı. Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Boluğur, kariyeri kadar oyunculuğuyla da çok konuşulmuştu. Özellikle Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer alan Boluğur, geçen günlerde sürpriz bir paylaşım yapmıştı. Bir röportajında "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" diyen Boluğur yüzünü göstermeden yeni aşkını paylaştı. Ünlü oyuncunun gizemli sevgilisinin kimliği ise çok geçmeden ortaya çıktı. Bakın Merve Boluğur'un yeni aşkı kimmiş...