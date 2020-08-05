Merve Boluğur'un bacağındaki yazı sosyal medya gündeminde! 'Sevgilin mi yazdı?'

05.08.2020 15:59

Hayranı Burak Dayı ile Alaçatı sokaklarında el ele görüntülendikten sonra sosyal medya hesabından çektiği 'selfie'leri paylaşan ve yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Merve Boluğur, şimdilerde attığı her adımla adından söz ettiriyor. Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu son paylaşımını Manavgat Şelalesi'nden yaptı. Suyun içerisinde çekilmiş karelerine "Özgür" notunu düşen Merve Boluğur'un bacağındaki yazı dikkat çekti. 32 yaşındaki Boluğur'a, 'Sevgilin mi yazdı?' şeklinde yorumlar yapıldı.