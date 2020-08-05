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Merve Boluğur'un bacağındaki yazı sosyal medya gündeminde! 'Sevgilin mi yazdı?'

Hayranı Burak Dayı ile Alaçatı sokaklarında el ele görüntülendikten sonra sosyal medya hesabından çektiği 'selfie'leri paylaşan ve yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Merve Boluğur, şimdilerde attığı her adımla adından söz ettiriyor. Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu son paylaşımını Manavgat Şelalesi'nden yaptı. Suyun içerisinde çekilmiş karelerine "Özgür" notunu düşen Merve Boluğur'un bacağındaki yazı dikkat çekti. 32 yaşındaki Boluğur'a, 'Sevgilin mi yazdı?' şeklinde yorumlar yapıldı.

05.08.2020 14:49 - Son Güncelleme: 05.08.2020 14:58
Merve Boluğur'un bacağındaki yazı sosyal medya gündeminde! 'Sevgilin mi yazdı?'

Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015'te evlenen ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, uzun süreli yalnızlığını, hayranı olan sanat direktörü Burak Dayı ile sonlandırdı. İkili, önceki gün Manavgat Şelalesi'ne gitti.

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Merve Boluğur'un bacağındaki yazı sosyal medya gündeminde! 'Sevgilin mi yazdı?'

Suyun içerisinde çekilmiş karelerine "Özgür" notunu düşen Boluğur'un fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

Merve Boluğur'un bacağındaki yazı sosyal medya gündeminde! 'Sevgilin mi yazdı?'

Boluğur'un, "benimki" anlamına gelen yeni bir dövme yaptırdığı görüldü.

Merve Boluğur'un bacağındaki yazı sosyal medya gündeminde! 'Sevgilin mi yazdı?'

Merve Boluğur'un Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı makyajsız paylaşımı ise bugünün en çok konuşulanlarından oldu. İşte Merve Boluğur ve ünlülerin makyaksız halleri...

Merve Boluğur'un bacağındaki yazı sosyal medya gündeminde! 'Sevgilin mi yazdı?'

MERVE BOLUĞUR

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