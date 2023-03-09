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Melisa Ural annesinin şarkı söylediği anları paylaştı! Sibel Can sesiyle mest etti

Melisa Ural annesinin şarkı söylediği anları paylaştı! Sibel Can sesiyle mest etti
09.03.2023 15:20 - Son Güncelleme: 09.03.2023 15:22

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Melisa Ural annesinin şarkı söylediği anları paylaştı! 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. Ünlü şarkıcı Sibel Can kızı Melisa Ural ile birlikte Bakü'deydi. Sahne alan Sibel Can ilerleyen saatlerde aşka geldi. Kızının karşı masadan çektiği görüntülerle sosyal medyada gündem olan Sibel Can'ın Rüyalarda Buluşuruz şarkısını seslendirdği anlar hayran bıraktı.

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