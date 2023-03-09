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Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı 'pes' dedirtti! Aynı yatakta 3'lü...

Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı 'pes' dedirtti! Aynı yatakta 3'lü...
09.03.2023 13:36 - Son Güncelleme: 09.03.2023 13:39

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Müge Anlı 'aynı yatakta üçünüz' dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı 'pes' dedirtti. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Olayın araştırılması üzerine Burhan Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı, Feride'ye sorduğu , "Aynı yatakta selfie'den bahsediliyor, bu nedir" sorusu herkesi şoke etti.

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