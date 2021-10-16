Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı yayınlandı! ‘’ Ne olur ben senin yanından ayrılmayayım’’

TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 43. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Gülben gelin bohçası alışverişi için eltileriyle dışarıya çıkarken alışveriş esnasında çıldırır ve eltilerinin arkasından konuştuklarına şahit olur. Han Naci'nin kitapçı açmasıyla ilgili konuşurken Gülben Safiye'ye 'Ne olur ben senin yanından ayrılmayayım.' diyerek dizlerine kapanır. Safiye Naci'ye gönül koyarken en sonunda kardeşlerine sarılarak herkesi şaşırtır. Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı tıkla-izle…