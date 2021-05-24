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Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı

Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı
24.05.2021 11:00
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Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! 3 kişi tatile çıktılar sosyal medya onları konuştu. Masumiyet dizisinin Ela karakteri ile İlker karakterinin gerçek hayatta aşk yaşadığı bir süredir iddia ediliyordu ancak İlayda Alişan'ın hayatında başka bir ünlü ismin olduğunun ortaya çıkması ile aşk dedikoduları iddianın ötesine geçemedi derken dizi bitti her şey ortaya çıktı. Set dışındaki yakınlıkları ile dikkat çeken İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, dizideki rol arkadaşları Deniz Işın'ı da aldı tatile gitti.


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