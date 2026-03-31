Ekranların sevilen yüzü Kuşum Aydın, yıllardır dert yandığı estetik facialarına son vermek için bir kez daha bıçak altına yattı. Yüzündeki eski dolguların deforme olması nedeniyle sağlık sorunları ve estetik kaygılar yaşayan ünlü sanatçı, gerçekleştirdiği operasyonun ardından ilk kez kamera karşısına geçti.

"Eski halimden eser kalmadı"

Sosyal medya hesabından "Son hali" notuyla video paylaşan Aydın'ın yüz hatlarındaki gerginlik ve özellikle dudak bölgesindeki değişim dikkat çekti. Yüzündeki ödemlerin henüz tam olarak inmediğini belirten şarkıcı, değişiminin zamanla daha da netleşeceğini ifade etti. Takipçileri ise ikiye bölündü; bazıları "Çok daha doğal olmuşsun" derken, bazıları ünlü ismi tanımakta güçlük çektiğini dile getirdi.

Yüzündeki dolgulardan kurtuldu

Operasyonun asıl amacının yüzdeki fazla ve eskiyen dolgu maddelerini temizlemek olduğu öğrenildi. Yanak ve dudak bölgesindeki asimetrinin düzeltildiği işlem sonrası Kuşum Aydın'ın daha diri bir görünüme kavuştuğu görüldü. Ünlü isim, daha önce yaptığı açıklamalarda "Sakın yüzünüze bir şey yaptırmayın, ben çok pişmanım" diyerek hayranlarını uyarmıştı.

Magazin dünyası bu değişimi konuşuyor

Kuşum Aydın'ın radikal değişimi kısa sürede Twitter ve Instagram'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Ödemlerin azalmasıyla birlikte sanatçının yeni yüzünün tam olarak nasıl bir form alacağı merakla bekleniyor.