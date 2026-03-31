İlhan Mansız'dan duygusal paylaşım: Oğluyla 2000'li yıllara yolculuk

İlhan Mansız'dan Nostaljik Paylaşım

Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden İlhan Mansız, sosyal medya hesabından takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. 2002 Dünya Kupası'na damga vuran altın golcü, oğluyla birlikte kamera karşısına geçerek maziye bir yolculuk yaptı.

"Baba 2000'li Yıllarda Nasıl Biriydin?"

Paylaşımında "Baba, 2000'li yıllarda nasıl biriydin?" sorusuna yanıt arayan Mansız, o döneme ait ikonik görüntüleri ve anıları duygusal bir kurguyla harmanladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, futbolseverlere efsane futbolcunun sahalardaki fırtınalı günlerini bir kez daha hatırlattı.