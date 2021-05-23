Vav TV İzle

Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı

Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! 3 kişi tatile çıktılar sosyal medya onları konuştu. Masumiyet dizisinin Ela karakteri ile İlker karakterinin gerçek hayatta aşk yaşadığı bir süredir iddia ediliyordu ancak İlayda Alişan'ın hayatında başka bir ünlü ismin olduğunun ortaya çıkması ile aşk dedikoduları iddianın ötesine geçemedi derken dizi bitti her şey ortaya çıktı. Set dışındaki yakınlıkları ile dikkat çeken İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, dizideki rol arkadaşları Deniz Işın'ı da aldı tatile gitti.

23.05.2021 13:34 - Son Güncelleme: 23.05.2021 13:36
Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı... Masumiyet dizisi önümüzdeki hafta 13. bölümüyle ekranlara veda edeceğini açıkladı. Ekran yolculuğu kısa sürse dizinin genç oyuncuları İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın çıktıkları tatil ile gündeme geldi.

Öte yandan

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı

dizide Ela ve İlker aşkı anlatılırken İlayda Alişan, Serkay Tütüncü'nün gerçek hayattaki yakınlığı ise aşk mı yaşıyor dedirtti. Dizinin başından bu yana samimi tavırları ile dikkat çeken ve sık sık birlikte vakit geçiren İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı

Geçtiğimiz ay İlayda Alişan'ın Kardeşlerim dizisinin Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Alişan'ın, Halit Özgür Sarı ile ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun,Sarı ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi ve ünlü oyuncuyu takipten çıkası iddiaları doğruladı. Yaşanan ayrılığın ardından dizide rol arkadaşı olan Serkay Tütüncü ile tanışan İlayda Alişan gönlünü Tütüncü'ye kaptırdığı konuşuluyor. Ünlü ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı

DİZİ BİTER BİTMEZ TATİLE ÇIKTILAR

Adı aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü çifti, rol aldıkları dizi Masumiyet'in final yapmasının ardından tatile çıkması ise aralarından su sızmadığını kanıtlar nitelikte. Set dışında eğlenceli görüntülerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Deniz Işın, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'a tatillerinde eşlik ediyor.

Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı

ALDATILMA İTİRAFI ÇOK KONUŞULDU
Geçtiğimiz aylarda da rol arkadaşı İlayda Alişan ile birlikte, Onedio'da sevenlerinden gelen sorularını yanıtlayan Tütüncü'nün aldatılma ile ilgili cevabı çok konuşulmuştu.