Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı
Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! 3 kişi tatile çıktılar sosyal medya onları konuştu. Masumiyet dizisinin Ela karakteri ile İlker karakterinin gerçek hayatta aşk yaşadığı bir süredir iddia ediliyordu ancak İlayda Alişan'ın hayatında başka bir ünlü ismin olduğunun ortaya çıkması ile aşk dedikoduları iddianın ötesine geçemedi derken dizi bitti her şey ortaya çıktı. Set dışındaki yakınlıkları ile dikkat çeken İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, dizideki rol arkadaşları Deniz Işın'ı da aldı tatile gitti.
DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU
Masumiyet final yaptı dizi aşkı gerçek oldu! Serkay Tütüncü İlayda Alişan ve Deniz Işın tatilde ortaya çıktı bomba patladı... Masumiyet dizisi önümüzdeki hafta 13. bölümüyle ekranlara veda edeceğini açıkladı. Ekran yolculuğu kısa sürse dizinin genç oyuncuları İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın çıktıkları tatil ile gündeme geldi.
Öte yandan
Geçtiğimiz ay İlayda Alişan'ın Kardeşlerim dizisinin Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Alişan'ın, Halit Özgür Sarı ile ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun,Sarı ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi ve ünlü oyuncuyu takipten çıkası iddiaları doğruladı. Yaşanan ayrılığın ardından dizide rol arkadaşı olan Serkay Tütüncü ile tanışan İlayda Alişan gönlünü Tütüncü'ye kaptırdığı konuşuluyor. Ünlü ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.
DİZİ BİTER BİTMEZ TATİLE ÇIKTILAR
Adı aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü çifti, rol aldıkları dizi Masumiyet'in final yapmasının ardından tatile çıkması ise aralarından su sızmadığını kanıtlar nitelikte. Set dışında eğlenceli görüntülerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Deniz Işın, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'a tatillerinde eşlik ediyor.