İbrahim Erkal’ın 12 günlükken veda ettiği kızı 9 yaşında!

"Canısı" ve "Gönlünüze Talibim" gibi unutulmaz eserlerle 90'lı yıllara damga vuran İbrahim Erkal, 2017 yılında talihsiz bir kaza sonucu aramızdan ayrılmıştı. Erkal vefat ettiğinde, en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlük bir bebekti. Babasını tanıma fırsatı bulamayan küçük Elif, annesi Filiz Erkal ve kardeşlerinin kanatları altında büyüdü.

"GÖZLERİNDE ONUN İZİ VAR"

Bugün 9 yaşına basan Elif Su için annesi Filiz Erkal duygu yüklü bir kutlama mesajı yayınladı. Kızının son halini paylaşan Erkal, "Sen babandan bana kalan en güzel emanetimsin; gözlerinde onun izi, gülüşünde onun sevgisi var" sözleriyle usta sanatçıya olan özlemini dile getirdi.

MUCİZE GİBİ DOKUNDUN

Filiz Erkal mesajının devamında, "Hayat bizi bazı yerlerden eksik bıraktı ama sen o eksikliğin içinde bana yeniden nefes, yeniden güç oldun" diyerek kızının hayatındaki önemini vurguladı.

Erkal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Canım kızım... 9 yıl önce kalbime bir mucize gibi dokundun. Sen benim hem en büyük sevincim hem de içimde taşıdığım en derin duygusun. Hayat bizi bazı yerlerden eksik bıraktı... Ama sen o eksikliğin içinde bana yeniden nefes, yeniden güç oldun. Sen babandan bana kalan en güzel emanetimsin; gözlerinde onun izi, gülüşünde onun sevgisi var. Ve sen ablanla abinle birlikte kalbimin en kıymetli üç parçasından birisin. İyi ki doğdun benim güzel kızım... Seni hem kalbimle hem ruhumla çok seviyorum

Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflarda, Elif Su'nun babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirmişti. Sanatçının ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Erkal'ın vefatının ardından geride bıraktığı ailesi, onun mirasını ve hatırasını yaşatmaya devam etti.