Masterchef'in agresif ve sivri dilli şefi olarak hafızalarda yer edinen Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Sude ve Utkan adında iki evladı var. Sosyal medyada babasından neredeyse daha fazla gündeme gelen Sude Yalçınkaya, sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştı. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin Instagram'dan yaptığı paylaşım, 'Mehmet şef gördü mü bu fotoğrafları', 'Aman Mehmet Şef görmesin' şeklinde yorumlara neden oldu.

Masterchef Türkiye'nin şeflerinden sert mizacıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, sevgilisiyle yaptığı sarmaş dolaş paylaşımlarla gündeme geldi.

Youtube'a yüklediği videoların ardından Instagram hesabından mavi tık alan 17 yaşındaki Sude Yalçınkaya müzisyen sevgilisi Ömercan Deveci ile fotoğrafını paylaşarak aşkını gözler önüne serdi. Sude Yalçınkaya, aşkıyla olan samimi pozlarını "Bir insanda hem arkadaşlığı hem de sevgiyi bulmak... Çok güzelsin" notuyla paylaştı.

"AMAN MEHMET ŞEF GÖRMESİN"

Sude Yalçınkaya'nın, sevgilisi Ömercan Deveci ile dudak dudağa pozlarını görenler, 'Aman Mehmet Şef görmesin bu fotoğrafları', 'Mehmet Şef fotoğrafı beğenince haber verin' gibi yorumlar yapıldı ve yorumlara Masterchef'in sivri dilli ismi Mehmet Yalçınkaya etiketlendi.

Mehmet Şef'in kızı Sude'ye vereceği tepki sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu olurken, Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu da yakın merceğe alındı... İşte Mehmet Yalçınkaya başta olmak üzere ünlülerin çocukları...