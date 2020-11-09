Masterchef'in sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! 'Aman Mehmet Şef görmesin'
Masterchef'in agresif ve sivri dilli şefi olarak hafızalarda yer edinen Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Sude ve Utkan adında iki evladı var. Sosyal medyada babasından neredeyse daha fazla gündeme gelen Sude Yalçınkaya, sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştı. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin Instagram'dan yaptığı paylaşım, 'Mehmet şef gördü mü bu fotoğrafları?', 'Aman Mehmet Şef görmesin' şeklinde yorumlara neden oldu.
Youtube'a yüklediği videoların ardından Instagram hesabından mavi tık alan 17 yaşındaki Sude Yalçınkaya müzisyen sevgilisi Ömercan Deveci ile fotoğrafını paylaşarak aşkını gözler önüne serdi. Sude Yalçınkaya, aşkıyla olan samimi pozlarını "Bir insanda hem arkadaşlığı hem de sevgiyi bulmak... Çok güzelsin" notuyla paylaştı.