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Masterchef'in sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! 'Aman Mehmet Şef görmesin'

Masterchef'in agresif ve sivri dilli şefi olarak hafızalarda yer edinen Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Sude ve Utkan adında iki evladı var. Sosyal medyada babasından neredeyse daha fazla gündeme gelen Sude Yalçınkaya, sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştı. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin Instagram'dan yaptığı paylaşım, 'Mehmet şef gördü mü bu fotoğrafları?', 'Aman Mehmet Şef görmesin' şeklinde yorumlara neden oldu.

09.11.2020 18:40 - Son Güncelleme: 09.11.2020 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





