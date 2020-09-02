MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı

Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış. Ev kadını olan Esra Tokelli'nin bir oğlu var. Instagram hesabından kendisi ve yemeklerine dair bolca paylaşım yapan Esra Tokelli, oğluna dair paylaşımda bulunmuyor.