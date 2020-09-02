MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı
MasterChef'in ana kadrosuna herhangi bir mutfak eğitimi almadan seçilmeye hak kazanan Esra Tokelli adından söz ettiriyor. Özellikle sosyal medyada yaptığı ağır makyaj ve ruj sürmemesiyle çokça konuşulan Esra Tokelli'nin Instagram fotoğraflarını görenler şaşıp kalıyor. Dışarıda adeta bambaşka bir Esra var MasterChef yarışmacısı, geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. Yaşıyla şaşırtan MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli, daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.
02.09.2020 18:34
- Son Güncelleme: 02.09.2020 18:46
Masterchef'in ilk eleme adaylarından olan ve potadan son anda kurtulan Esra Tokelli yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden. Esra Tokelli'nin Instagram hesabına girenler yarışmacıyı tanımakta güçlük çekiyor.Tokelli aşırı makyajıyla izleyiciden tepki çekiyor. Ancak yemek yapmadaki yeteneğiyle takdir toplayan yarışmacıya övgüler de geliyor.
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