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MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı

MasterChef'in ana kadrosuna herhangi bir mutfak eğitimi almadan seçilmeye hak kazanan Esra Tokelli adından söz ettiriyor. Özellikle sosyal medyada yaptığı ağır makyaj ve ruj sürmemesiyle çokça konuşulan Esra Tokelli'nin Instagram fotoğraflarını görenler şaşıp kalıyor. Dışarıda adeta bambaşka bir Esra var MasterChef yarışmacısı, geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. Yaşıyla şaşırtan MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli, daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

02.09.2020 18:34 - Son Güncelleme: 02.09.2020 18:46
MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı

Masterchef'in ilk eleme adaylarından olan ve potadan son anda kurtulan Esra Tokelli yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden. Esra Tokelli'nin Instagram hesabına girenler yarışmacıyı tanımakta güçlük çekiyor.Tokelli aşırı makyajıyla izleyiciden tepki çekiyor. Ancak yemek yapmadaki yeteneğiyle takdir toplayan yarışmacıya övgüler de geliyor.

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MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı

Yarışmacıyla ilgili şaşırtan bir diğer bilgi ise Tokelli'nin Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış olması.

MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı

Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış. Ev kadını olan Esra Tokelli'nin bir oğlu var. Instagram hesabından kendisi ve yemeklerine dair bolca paylaşım yapan Esra Tokelli, oğluna dair paylaşımda bulunmuyor.

MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı

Çerkez asıllı olan ve herhangi bir mutfak eğitimi alamayan Esra Tokelli, Masterchef'e katılmayı önceden kafasına koymuş ve azminin sonucunu fazlasıyla almış. Günlük hayatındaki görünümü ile de dikkat çeken MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli 'nin yaşı merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...

MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı

GIGI HADID

23 Nisan 1995

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