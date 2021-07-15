Masterchef Tunahan elendi mi? Tunahan 2. turu geçti mi? Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...

Masterchef yeni sezonuyla geçtiğimiz günlerde ekrana gelmeye başladı. Survivor'ın bitmesinin hemen ardından yayın hayatına başlayan Masterchef, henüz bekleneni veremedi. İlk tur elemelerinin tamamlanmasının hemen ardından 2.tur 3'lü düellolarına geçilen Masterchef henüz bekleneni veremedi ama öyle bir isim var ki, daha şimdiden adından söz ettiriyor. O isim 3 jüri üyesini de gülmekten kırıp geçiren Tunahan'dan başkası değil. İlk turun en akılda kalan ismi olan Tunahan Ak'ın 2.turu geçip geçmediği merak ediliyor. Tunahan elendi mi merak ediledursun Tunahan'ı siz bir Instagram'da görün. 19 yaşındaki Tunahan Ak Masterchef'e yarışmacı olarak katıldı ama fenomen çıktı.