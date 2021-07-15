Masterchef Tunahan bakın kimmiş elendi mi 2.turu geçti mi merak ediliyor! Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...
Masterchef yeni sezonuyla geçtiğimiz günlerde ekrana gelmeye başladı. Survivor'ın bitmesinin hemen ardından yayın hayatına başlayan Masterchef, henüz bekleneni veremedi. İlk tur elemelerinin tamamlanmasının hemen ardından 2.tur 3'lü düellolarına geçilen Masterchef henüz bekleneni veremedi ama öyle bir isim var ki, daha şimdiden adından söz ettiriyor. O isim 3 jüri üyesini de gülmekten kırıp geçiren Tunahan'dan başkası değil. İlk turun en akılda kalan ismi olan Tunahan Ak'ın 2.turu geçip geçmediği merak ediliyor. Tunahan elendi mi merak ediledursun Tunahan'ı siz bir Instagram'da görün. 19 yaşındaki Tunahan Ak Masterchef'e yarışmacı olarak katıldı ama fenomen çıktı.
TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de heyecan 2.tur 3'lü düellolarıyla sürüyor. İlk tura damgasını vuran isim Tunahan Ak, geçtiğimiz akşam ekrana gelen yeni bölümde şeflerin karşısına çıktı. Tunahan Ak, şeflerle girdiği diyaloglar ile yine birbirinden eğlenceli anlara imzasını attı.
MasterChef Türkiye'de ilk turun dikkat çeken isimlerinden ve anlattıklarıyla başta şefler olmak üzere herkesi kahkahaya boğan Tunahan, üçlü düello için geldiği tezgah başında, kısa sürede yine güldürmeyi başardı. İlk tur sonrası neler yaşadığını ve hayatında nelerin değiştiğini anlatan yarışmacı, özellikle Somer ve Danilo Şef'i bir hayli güldürdü.
Şef Somer Sivrioğlu'nun 'Oğlum sen neden ürünlerle konuşuyosun?' sorusuna 'Şey, muhattap alacak kimseyi bulamadım' yanıtını veren Tunahan Ak'ın bombaları bununla da bitmedi.
3'lü düelloda Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı karşısına çıkan Tunahan Ak, Mehmet şefe 'Bu tabağı siz mi buldunuz?' diye sordu önce. Mehmet Yalçınkaya'nın 'evet, ben buldum. Ne oldu, beğenemedin mi?' sorusuna verdiği yanıtla ise kırdı geçirdi.
Tunahan Ak 'Yok şef, yanlış adama denk geldi' yanıtını verdikten hemen sonra konuyu değiştirdi ve Mehmet Yalçınkaya'ya 'Şef nasılsınız?' diye sordu.