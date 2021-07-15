Masterchef Tunahan bakın kimmiş elendi mi 2.turu geçti mi merak ediliyor! Yarışmacı olduğuna bakmayın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna...

MasterChef Türkiye'de ilk turun dikkat çeken isimlerinden ve anlattıklarıyla başta şefler olmak üzere herkesi kahkahaya boğan Tunahan, üçlü düello için geldiği tezgah başında, kısa sürede yine güldürmeyi başardı. İlk tur sonrası neler yaşadığını ve hayatında nelerin değiştiğini anlatan yarışmacı, özellikle Somer ve Danilo Şef'i bir hayli güldürdü.