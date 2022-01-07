Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu. Ancak sabreden ve pes etmeyen Pelin, son anlarda da olsa adını Masterchef 2021 ana kadrosuna yazdırmayı başarmıştı.

Ancak Pelin Zaman'ın Masterchef macerası çok uzun sürmedi. Bir süre önce yarışmaya veda etti. Tabi arkasında pek çok dedikodu ve iddiayı bırakarak.

Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansımıştı.

Bunlarda biri jüri üyesi Danilo Zanna'ylaydı. Pelin Zaman ile Danilo Zanna'nın yasak aşk iddialarının sosyal medyada patladığı dönem, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'nın boşanacağının ortaya çıkması tuz biber oldu.

Masterchef jürilerinden Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberlerinden sonra şimdi de sevgilisinin ünlü şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıkmıştı.Pelin Zaman önceki gün Instagram hesabında bir soru-cevap yaptığı. Herkesin merak ettiği 'sevgilin var mı?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti. İşte Pelin Zaman'ın soru-cevabından detaylar...

Masterchef'e gelmeden önce kbin memurluğu yapan Pelin Zaman, mutfak eğitimi için ara verdiğini söyledi.

Hayatta en önem verdiği şeyin aile olduğunu söyleyen Pelin Zaman 'sevgilin var mı?' sorusuna ise imalı bir yanıt verdi.

Soruya direkt yanıt vermekten kaçınan Pelin Zaman 'Sevgiliniz var mı?' sorusuna Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısıyla yanıt vererek ağızları açık bıraktı.

Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar'la aşk yaşadığı biliniyordu.

Kısa bir süre önce ayrıldıkları iddia edilen Pelin Zaman ile Gökhan Zaman'ın ayrılığı böylece kesinleşmiş oldu.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Pelin Zaman kısa bir süre önce de soru-cevap yapmış ve Danilo Zanna'yla aşk iddialarına flaş bi yanıt vermişti.

İlk önce yarışmanın kurgu olduğuna dair sorulara yanıt verdi Pelin Zaman. Yarışma hakkında kurgu iddilarını kati bir dille reddetti, kendisine haksızlık yapıldığına dair iddilara da şöyle yanıt verdi.

'Yarışmacılar haricinde bir haksızlığa uğradığımı düşünmüyorum Eşit ve adaletlikler. Ama sonuçta bir yarışma ve yarışmacılar arasında bazen yaşanabiliyor'

'GÖKHAN'LA NE ZAMAN AYRILACAKSINIZ?'

Hali hazırda sevgilisi olan Gökhan Akar'la ilgili de sorulara yanıt veren Pelin Zaman'ın en çok dikkat çeken yanıtı yarışmadayken adının yasak aşk iddialarına karıştığı Danilo Zanna hakkında olanlardı.

Pelin Zaman kendisine yöneltilen 'Danilo Şef'le aşk yaşadığınız doğru mu?' sorusuna şu yanıtı verdi: 'Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar ile...'

HASAN BİLTEKİN İDDİALARINA DA YANIT VERMİŞTİ

Danilo Zanna iddialarının havası söner sönmez Pelin Zaman'ın adı bu kez, Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Hasan Biltekin'le anılmaya başlamıştı.

Ancak ortada Hasan Biltekin'in bir sevgilisi olduğu gerçeği vardı. Hatta iddialara göre Hasan Biltekin'in doktor sevgilisi Hülya Acar, Pelin Zaman yüzünden kıskançlık krizlerine girmişti.

Pelin Zaman yarışmadan elendikten sonra da dedikoduların ardı arkası kesilmedi tabi. Hal böyle olunca Pelin Zaman ilk kez konuştu. Instagram'da canlı yayın açan Pelin Zaman Hasan Biltekin hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Birçok haber çıktı benim hakkımda ama bunların hiçbirisi doğru değil. Bunu bilmenizi isterim. Hasan benim kardeşim. Benden çok küçük. Benim kardeşimden bile küçük. 7 – 8 yaş var aramızda. Öyle bir yakıştırma yapıldı ama çok saçma. Gökhan'dan ayrılmadım bu arada. Uzun bir süredir ilişkimiz var bizim var"

Ancak Danilo Zanna hakkındaki iddialara herhangi bir açıklama getirmedi.