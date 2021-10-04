Haberler Magazin Videoları Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki kesenin ağzını açtı evinin kirası dudak uçuklattı! Genç popçu bakın ne kadar ödüyor

Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki kesenin ağzını açtı evinin kirası dudak uçuklattı! Genç popçu bakın ne kadar ödüyor

Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki kesenin ağzını açtı evinin kirası dudak uçuklattı! Genç popçu bakın ne kadar ödüyor
04.10.2021 11:24
Ana Sayfa 01:20
Kıta sahanlığını ihlal eden...
Ana Sayfa 00:26
Pınar Deniz bakın kaç...
Ana Sayfa 01:45
Film sahnelerini aratmayan...
Ana Sayfa 03:51
Eylül ayı enflasyon oranı...
Ana Sayfa 01:58
Haftanın ilk iş gününde...
Ana Sayfa 01:00
AK Parti'den "Son bir ayda...
Ana Sayfa 05:42
Aleyna'nın sır ölümü! Sorumlu...
Ana Sayfa 00:49
Pitbull dehşeti! Parçalayarak...
Ana Sayfa 03:34
Avrupa’da örneği yok! Yüzde...
Ana Sayfa 01:17
Nam-ı diğer: METE!
Ana Sayfa 03:44
CHP dönemi İstanbulu: Yağmur...
Ana Sayfa 03:21
Erdoğan basketbol oynadığı...

Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki kesenin ağzını açtı! O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama adlı şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç popçu Aleyna Tilki, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Londra'ya uçan Tilki, bu kez evinin kirasıyla gündeme geldi. Birkaç aylığına Londra'ya giden şarkıcının evinin kirası ise dudak uçuklattı. İşte Aleyna Tilki'nin Londra'daki eşyalı evi için ödediği kira ücreti...


Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki kesenin ağzını açtı evinin kirası dudak uçuklattı! Genç popçu bakın ne kadar ödüyor

Magazin Videoları
SON DAKİKA