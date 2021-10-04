Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki kesenin ağzını açtı evinin kirası dudak uçuklattı! Genç popçu bakın ne kadar ödüyor

Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki kesenin ağzını açtı! O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama adlı şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç popçu Aleyna Tilki, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Londra'ya uçan Tilki, bu kez evinin kirasıyla gündeme geldi. Birkaç aylığına Londra'ya giden şarkıcının evinin kirası ise dudak uçuklattı. İşte Aleyna Tilki'nin Londra'daki eşyalı evi için ödediği kira ücreti...