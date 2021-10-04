Haberler Magazin Videoları Gülşen derin yırtmaçlı iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Yorumların ardı arkası kesilmedi...

Gülşen derin yırtmaçlı iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Yorumların ardı arkası kesilmedi...

Gülşen derin yırtmaçlı iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Yorumların ardı arkası kesilmedi...
04.10.2021 10:26 - Son Güncelleme: 04.10.2021 10:26
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Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Sahne kostümleriyle adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, son konserinde tercih ettiği elbiseyle yine çok konuşuldu. Ankara'da konser veren şarkıcı, derin yırtmaçlı, göbek kısmı açık siyah bir elbiseyle sahneye çıktı. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Gülşen, konserde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Instagram sayfasında paylaşım yapan şarkıcı, bir süre sonra fotoğrafları silerek dikkat çekti. Bu hamlesiyle herkesi şaşırtan Gülşen daha sonra fotoğrafları tekrar yayınladı. İşte Gülşen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...


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