Özgü Kaya sesini konuşturdu! Sevgilisi Murat Dalkılıç'ın izinden giden güzel oyuncu mest etti

Yusuf Güney ev hapsi kararı sonrası ilk kez konuştu: Hata yaptığımı kabul ediyorum

Eşiyle birlikte 32 kilo veren Tayfun Duygulu'dan düğün açıklaması: Gösterişli bir organizasyon istemiyorum

Kaan Taşaner ve Seray Dura'dan Bebek turu! Evlilik iddialarına noktayı koydular

Kaan Taşaner ve Seray Dura'dan Bebek turu! Evlilik iddialarına noktayı koydular