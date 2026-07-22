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Ankara Çankaya'da fuhuş operasyonu! 20 kadın kurtarıldı! "Çaresizliğimden faydalandılar"

Ankara Çankaya'da fuhuş operasyonu! 20 kadın kurtarıldı! "Çaresizliğimden faydalandılar"

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Ankara'da fuhşa aracılık eden çeteye yönelik düzenlenen teknik ve fiziki takipli operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çaresizliklerinden faydalanılan 20 mağdur kadın kurtarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Çankaya'daki bir eğlence mekanına yaptığı baskında, işletme sahibi ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler suçüstü yakalandı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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