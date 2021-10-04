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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'in yaşı şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu ile arasındaki fark dikkat çekti

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'in yaşı şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu ile arasındaki fark dikkat çekti
04.10.2021 11:42
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bakın kaç yaşındaymış! Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz'in özel hayatı merak konusu oldu. Pınar Deniz hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları özellikle güzel oyuncunun yaşını merak etti. "Pınar Deniz kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratanlar ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Deniz'in Yargı dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Pınar Deniz kaç yaşındaymış...


Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Kaan Urgancıoğlu ile arasındaki fark dikkat çekti

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