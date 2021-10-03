Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki kesenin ağzını açtı evinin kirası dudak uçuklattı! Genç popçu bakın ne kadar ödüyor

Posta'nın haberine göre; Şarkıcı bu sözlerinden sonra kısa bir ara vereceğini belirterek sevenlerine veda etmiş ve Londra'ya gitmişti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tilki'nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.