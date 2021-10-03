Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki kesenin ağzını açtı evinin kirası dudak uçuklattı! Genç popçu bakın ne kadar ödüyor
Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki kesenin ağzını açtı! O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama adlı şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç popçu Aleyna Tilki, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Londra'ya uçan Tilki, bu kez evinin kirasıyla gündeme geldi. Birkaç aylığına Londra'ya giden şarkıcının evinin kirası ise dudak uçuklattı. İşte Aleyna Tilki'nin Londra'daki eşyalı evi için ödediği kira ücreti...
Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yurt dışına uçtu. "İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyen Tilki'yi annesi Havva Öztel uğurladı. Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki'nin eşyalı evi için ödediği kira ücreti dikkat çekti.
Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" diyerek yanıt vermişti.
Posta'nın haberine göre; Şarkıcı bu sözlerinden sonra kısa bir ara vereceğini belirterek sevenlerine veda etmiş ve Londra'ya gitmişti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tilki'nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.
36 bin TL ÖDÜYOR!
Müzik çalışmaları için Londra'ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna Tilki, eşyalı tuttuğu ev için aylık 3 bin Sterlin ( 36 bin TL) kira ödüyor.