Ankara'da eşinden şiddet gören kadından yardım çağrısı: Bakanlık harekete geçti

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 23:38 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 23:39

Şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Ankara'da yaşayan D.D. isimli kadın, eşi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Yaşadığı fiziksel şiddet nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden D.D., adaletin yerini bulmasını ve hukuki haklarını sonuna kadar savunacağını belirtti.

Bakanlık ekipleri harekete geçti

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak sürecin başlatıldığını duyurdu. İl müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde ivedilikle harekete geçtiği belirtilirken, emniyet işlemlerinin ardından mağdur kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulacağı aktarıldı.

"Açılacak davaya müdahil olacağız"

Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçe ile meşrulaştırılamayacağı vurgulanan açıklamada, "Şiddete Sıfır Tolerans ilkemiz doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmaması için Bakanlığımız hukuki süreci titizlikle takip edecek ve açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır" ifadelerine yer verildi.