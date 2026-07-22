Nail Kırmızıgül'den Tuncel Kurtiz'in mezarının son haline tepki

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:03 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:07

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan mezarının son hali sosyal medyada tartışma yarattı. Hayatı boyunca doğayla iç içe, gösterişten uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden usta sanatçının kabrine yapılan müdahaleler, hem meslektaşlarının hem de sevenlerinin tepkisini topladı.

"Gördüğüm Manzara Beni Üzdü"

Kurtiz'in mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, taşların üzerine yazılan yazıları ve bağlanan çaputları görünce üzüntüsünü gizleyemedi. Gördüğü manzara karşısında sert konuşan Kırmızıgül, usta sanatçının yaşam felsefesini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm manzara beni biraz üzdü. Çaput bağlamışlar, taşların üzerine yazılar yazmışlar. Tuncel Kurtiz hayatı boyunca aydınlık, çağdaş ve sekülerdi. Eminim öldükten sonra mezarına bunları yapacağınızı bilseydi vasiyetine bunu da eklerdi. 'Yapmayın' derdi. Seküler türbesine dönüştürmüşler."

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Nail Kırmızıgül'ün paylaştığı görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları da duruma sessiz kalmadı. Sanatçının hatırasına saygısızlık yapıldığını belirtilen binlerce kullanıcı, mezarın bu hale getirilmesini eleştirdi. Kabrin bir dilek yerine çevrilmesini doğru bulmayan takipçiler, Tuncel Kurtiz'in vasiyetine ve duruşuna uygun şekilde hareket edilmesi gerektiği yönünde çok sayıda yorumda bulundu.

Vasiyeti: Sadelik

2013 yılında hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz'in en büyük isteğinin ise ölümünden sonra da sade bir şekilde anılmak olduğu biliniyor. Yakın çevresinin daha önce paylaştığı bilgilere göre usta oyuncu; başucunda yalnızca tek bir taşın bulunduğu, çiçeklerle çevrili, denizi gören mütevazı bir mezara defnedilmeyi arzu etmişti. Kurtiz'in mezarının bugünkü görünümü ise usta sanatçının bu vasiyetini bilen hayranları arasında büyük bir tartışma ve üzüntü yarattı.