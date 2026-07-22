Gaziantep'te sahte hocaya operasyon: Adresten çıkanlar şaşkına çevirdi

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 23:10

KOM ekiplerinden adrese baskın

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Büyü ve beddua notları pes dedirtti

Düzenlenen baskında, vatandaşlardan dua, büyü ve muska vaadiyle para toplayan şüpheli gözaltına alındı. Adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Ele geçirilen kağıtlarda yer alan büyü ve beddua içerikli ifadeler ise görenlere pes dedirtti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.