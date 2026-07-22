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Gaziantep'te sahte hocaya operasyon: Adresten çıkanlar şaşkına çevirdi

Gaziantep'te sahte hocaya operasyon: Adresten çıkanlar şaşkına çevirdi

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Gaziantep'te dua, büyü ve muska vaadiyle vatandaşların dini duygularını istismar eden sahte hocaya polis operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen büyü ve beddua içerikli kağıtlar şaşkınlık yaratırken, yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOM ekiplerinden adrese baskın

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Büyü ve beddua notları pes dedirtti

Düzenlenen baskında, vatandaşlardan dua, büyü ve muska vaadiyle para toplayan şüpheli gözaltına alındı. Adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Ele geçirilen kağıtlarda yer alan büyü ve beddua içerikli ifadeler ise görenlere pes dedirtti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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