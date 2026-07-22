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Kayseri'de otomobil bariyerlere saplandı: Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybetti!

Kayseri'de otomobil bariyerlere saplandı: Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybetti!

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün konvoyunda ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybederken, 7 aylık bir bebek ile 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düğün konvoyunda kaza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde seyreden düğün konvoyunda bir kaza meydana geldi. B.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyer otomobilin tavanından çıktı

Çarpmanın şiddetiyle ön yolcu kısmından giren bariyer, aracın tavanından dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 7 aylık bebek A.Y. ile N.Y. ve H.C. ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Sultan Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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